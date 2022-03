Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Seit Ende letzter Woche wird der Euro-Bund-Future mit Verfall im Juni 2022 betrachtet. Dieser startete mit einem Aufschlag von 50 Basispunkten bei 168,30 Prozentpunkten in die neue Handelswoche. In der bisherigen Handelswoche verliert der Euro-Bund-Future kontinuierlich und notiert am Donnerstagvormittag bei rund 163,60 Prozentpunkten.



Daraus ergibt sich für die zehnjährige Bundesanleihe eine Rendite von 0,20%. In der Vorwoche lag die Rendite mit 0,01% lediglich knapp im positiven Bereich. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist im Wochenvergleich von 0,28% auf 0,41% gestiegen.