Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Zum Auftakt der neuen Handelswoche startete der Euro-Bund-Future gegenüber dem Schlusskurs am Freitag bei 166,15 Prozentpunkten mit einem gehörigen Aufschlag von 88 Basispunkten. Am Dienstag legte der Euro-Bund-Future in der Spitze dann bis auf 171,12 Prozentpunkte zu. Aufgrund des Krieges in der Ukraine flüchteten die Anleger anscheinend in den als sicher geltenden Hafen der Anleihen. Am Donnerstagmorgen notiert der Euro-Bund-Future schließlich bei rund 169,50 Prozentpunkten wieder etwas tiefer.



Dies entspricht einer Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 0,01%. In der Vorwoche lag diese bei 0,24% noch erheblich höher. Im Wochenvergleich gab auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe von 0,47% auf 0,30% nach.