Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Angesichts des weiter eskalierenden Ukraine-Konflikts erlebte der Euro-Bund-Future eine äußerst volatile Handelswoche. Bewegte er sich zu Wochenbeginn noch in einer recht engen Handelsspanne, fiel er bis Dienstagnachmittag kontinuierlich auf 165,16 Prozentpunkte – um dann am Donnerstagmorgen bei 168,00 Prozentpunkten zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Anfang Februar zu markieren.



Bei aktuell 167,22 Prozentpunkten entspricht dies einer Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 0,22%, während diese in der Vorwoche noch bei 0,29% lag. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe gab im Wochenvergleich von 0,53% auf 0,39% nach.