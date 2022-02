Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Wechselhafte Woche am Anleihemarkt: Getrieben durch die Sorgen vor einer Eskalation im Ukraine-Konflikt startete der Euro-Bund-Future mit einem ordentlichen Aufschlag von 94 Basispunkten in die neue Handelswoche. In der Spitze stieg er am Montagvormittag bis auf 166,38 Prozentpunkte. Zwar gab der Euro-Bund-Future im weiteren Wochenverlauf anschließend kontinuierlich bis auf 164,42 Prozentpunkte ab – erholte sich bis Donnerstagmorgen jedoch wieder deutlich.



Bei einem aktuellen Stand des Euro-Bund-Future von 165,55 Prozentpunkten ergibt sich für die zehnjährige Bundesanleihe eine Rendite von 0,27%. Damit ist die Rendite im Vergleich zum Wert der Vorwoche von 0,22% weiter gestiegen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe verzeichnete einen Anstieg von 0,42% auf 0,53%.