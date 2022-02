Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In die neue Handelswoche startete der Euro-Bund-Future bei rund 166 Prozentpunkten in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Im bisherigen Wochenverlauf bewegte er sich in einer Handelsspanne von 165,03 zu 166,49 Prozentpunkten – und notiert am Donnerstagmorgen etwa in der Mitte dieser Spanne.



Daraus ergibt sich für die zehnjährige Bundesanleihe eine Rendite von 0,22%. Gegenüber der Vorwoche ist diese somit um 18 Basispunkte angestiegen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg von 0,30% auf 0,42% an.