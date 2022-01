Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future startete mit einem deutlichen Aufschlag von 31 Basispunkten in die neue Handelswoche und setzte seine Aufwärtsbewegung bis Montagabend auf 171,07 Prozentpunkte fort. Seitdem pendelte der richtungsweisende Euro-Bund-Future in einer Handelsspanne von knapp 70 Basispunkten – fiel im Zuge der Sitzung der US-Notenbank jedoch unter die Marke von 170 Prozentpunkten und damit auf den tiefsten Stand der Woche.



Somit liegt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe aktuell bei -0,07%. In der Vorwoche lag die Rendite mit 0,01% noch im positiven Bereich. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist von 0,30% auf 0,25% gefallen.