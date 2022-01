Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In die neue Woche startete der Euro-Bund-Future bei 169,80 Prozentpunkten deutlich unter dem Schlusskurs am Freitag. Im weiteren Verlauf verlor der Euro-Bund-Future zunehmend an Wert und fiel bis Donnerstagmorgen auf 169,31 Prozentpunkte.



Daraus ergibt sich eine Rendite von -0,01%. Im Wochenverlauf lag die Rendite des Euro-Bund-Future zwischenzeitlich im positiven Bereich – das gab es zuletzt im April 2019. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe zog weiter an und liegt aktuell bei 0,30%.