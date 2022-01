Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Nachdem der Euro-Bund-Future die letzte Handelswoche bei exakt 170 Prozentpunkten beendete, startete er geringfügig tiefer in die neue Woche. Bei einer äußerst geringen Handelsspanne von 64 Basispunkten pendelt der Euro-Bund-Future zumeist um die Marke von 170 Prozentpunkten. Am Donnerstagmorgen notiert er schließlich bei 170,14 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer Rendite von -0,06%. Auf diesem Niveau rentiert auch die neu emittierte zehnjährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit -0,13% noch deutlich tiefer. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit 0,25% auf dem Niveau der Vorwoche.