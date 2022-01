Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future hat in den letzten zwei Handelswochen beinahe 200 Basispunkte verloren. In das neue Jahr startete er mit 171,36 Prozentpunkten und setzte seine Abwärtsbewegung im Wochenverlauf weiter fort. Am Freitagvormittag notiert der richtungsweisende Euro-Bund-Future schließlich bei 170,36 Prozentpunkten auf dem tiefsten Stand seit November letzten Jahres.



Dies entspricht einer Rendite von -0,06%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe beträgt derzeit 0,25%. Mitte Dezember lag die Rendite noch mit -0,05% im negativen Terrain.