Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Direkt zum Start in die Woche der Zinsentscheide musste der richtungsweisende Euro-Bund-Future gegenüber dem Freitagsschlusskurs einen deutlichen Abschlag von 51 Basispunkten hinnehmen. Ausgehend von 173,91 Prozentpunkten kletterte er am Dienstag zwischenzeitlich bis auf 174,75 Prozentpunkte. Im weiteren Verlauf konnte der Euro-Bund-Future dieses Niveau aber nicht halten und fällt bis Mittwochnachmittag auf 174,24 Prozentpunkte zurück.



Hieraus ergibt sich für die zehnjährige Bundesanleihe eine Rendite von -0,36%. In der Vorwoche lag die Rendite mit -0,37% nur geringfügig niedriger. Dagegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe um fünf Basispunkte auf -0,05% gestiegen.