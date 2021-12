Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Ausgehend von 172,34 Prozentpunkten zum Ende der letzten Handelswoche startete der Euro-Bund-Future am Montag mit einem Abschlag von 29 Basispunkten in die neue Woche. Bis Dienstagnachmittag konnte der richtungsweisende Euro-Bund-Future bis auf 172,71 Prozentpunkte zulegen, bevor er seine Kursgewinne abgab und am Mittwochnachmittag mit 171,97 Prozentpunkten wieder auf dem Niveau des Wochenbeginns notiert.



Damit fällt die Rendite der 10jährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich von -0,22% auf -0,32%. Auch die Rendite der 30jährigen Bundesanleihe fiel im Wochenverlauf mit -0,04% wieder in den negativen Bereich. In Vorwoche lag diese noch bei 0,12%.