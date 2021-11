Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Startete der Euro-Bund-Future mit einem Aufschlag von 16 Basispunkten bei 171,01 Prozentpunkten in die neue Woche, setzte er seine Aufwärtsbewegung bis auf 171,40 Prozentpunkte fort. Im weiteren Handelsverlauf sank der richtungsweisende Euro-Bund-Future am Montag wieder unter die Marke von 171,00 Prozentpunkten und notiert seither weitestgehend darunter.



Bei einem aktuellen Stand von fast 171 Prozentpunkten ergibt sich eine Rendite von -0,25%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,30%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg im Wochenvergleich von 0,04% auf 0,07%.