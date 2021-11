Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Direkt zu Wochenbeginn startete der Euro-Bund-Future bei 171,10 Prozentpunkten mit einem kräftigen Aufschlag von über 100 Basispunkten in den Handel. Auch anschließend erlebte der Euro-Bund-Future eine wahre Achterbahnfahrt: Erst fiel er am Montag und Dienstag in den Bereich von 170,50 Prozentpunkten zurück, dann kämpfte er sich am Mittwoch wieder bis auf 171,30 Prozentpunkte heran – um gegen Nachmittag wieder den Rückwärtsgang anzutreten.



Die aktuell 170,33 Prozentpunkte am Donnerstagmorgen entsprechen einer Rendite von -0,25%. In der Vorwoche lag diese mit -0,17% noch weitaus höher. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe fiel sogar noch deutlicher: Lag sie vor Wochenfrist bei 0,18%, liegt sie aktuell noch lediglich bei 0,05%.