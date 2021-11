Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future zeigt sich im bisherigen Wochenverlauf sehr volatil. Startete er am Montag mit 168,18 Prozentpunkten in die Handelswoche, markierte er direkt am Nachmittag bei 167,69 Prozentpunkten sein bisheriges Wochentief. Dies entsprach einer Rendite von -0,07% – auf einem solchen Niveau lag die Rendite zuletzt im April 2019. Bis Donnerstagmittag konnte sich der Euro-Bund-Future erholen und Kursgewinne verzeichnen. Mit aktuell 169,60 Prozentpunkten fiel die Rendite somit wieder deutlich auf -0,20%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit 0,17% in etwa auf dem Niveau der Vorwoche.