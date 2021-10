Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Gegenüber dem Schlusskurs der letzten Handelswoche von 168,55 Prozentpunkten startete der Euro-Bund-Future mit einem Aufschlag von 10 Basispunkten in die neue Woche. Danach setzte eine Abwärtsbewegung ein, die bei 168,07 Prozentpunkten am Montagvormittag endete. Seitdem erholte sich der Euro-Bund-Future und notiert am Mittwochmittag bei 169,39 Prozentpunkten. Dies entspricht einer Rendite von -0,16%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,12%.



Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist von 0,29% auf 0,19% gefallen.