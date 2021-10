Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Gegenüber dem vorwöchentlichen Schlusskurs von 170,53 Prozentpunkten startete der Euro-Bund-Future mit einem ordentlichen Abschlag von 42 Basispunkten in die neue Handelswoche. Am Dienstagnachmittag setzte eine Abwärtsbewegung ein, die den Euro-Bund-Future bis Mittwochvormittag auf 169,12 Prozentpunkte drückte. Bis Donnerstagmorgen erholt sich der Euro-Bund-Future wieder etwas und notiert bei 169,48 Prozentpunkten.



Dies entspricht derzeit einer Rendite von -0,18%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,21%. Im Wochenvergleich stieg auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe von 0,28% auf 0,34% an.