Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Startete der Euro-Bund-Future mit einem Aufschlag von drei Basispunkten gegenüber seinem freitäglichen Schlusskurs von 170,30 Prozentpunkten in die neue Woche, legte er rasch den Rückwärtsgang ein. Bis Dienstagnachmittag fiel der Euro-Bund-Future auf 169,48 Prozentpunkte – konnte die Marke von 170 Prozentpunkten am Mittwoch aber wieder zurückerobern.



Mit aktuell 170,04 Prozentpunkten beträgt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe -0,20%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,32%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg im Wochenvergleich um neun Basispunkte auf 0,28%.

Der Euro-Bund-Future im Wochenverlauf