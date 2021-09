Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future beendete die letzte Handelswoche genau auf der Marke von 171 Prozentpunkten und startete fast auf dem identischen Niveau in die laufende Woche. Während er am Dienstagnachmittag bei 171,96 Prozentpunkten sein bisheriges Wochenhoch erreichte, notiert er am Donnerstagmorgen nach dem Zinsentscheid der Fed bei 171,57 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer Rendite von -0,32%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,34%. Im Wochenvergleich ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe um vier Basispunkte auf 0,19% gestiegen.

Der Euro-Bund-Future im Wochenverlauf