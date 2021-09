Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Mit einem geringfügigen Aufschlag startete der Euro-Bund-Future bei 176,11 Prozentpunkten in die laufende Handelswoche. Bis Dienstagmorgen stieg er auf sein bisheriges Wochenhoch von 176,48 Prozentpunkten. Dann jedoch sackte der richtungsweisende Euro-Bund-Future – wie bereits in der Vorwoche – deutlich ab und notiert am Donnerstagmorgen bei rund 175,20 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer Rendite von -0,37%. In der Vorwoche lag die Rendite mit -0,44% deutlich niedriger. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich noch deutlicher zu und stieg von 0,01% auf 0,12%.