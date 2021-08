Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Mit einem geringfügigen Aufschlag startete der richtungsweisende Euro-Bund-Future bei 177,10 Prozentpunkten in die laufende Handelswoche. Bis Mittwochvormittag pendelte er anschließend in einer engen Handelsspanne von 60 Basispunkten – bevor er nach unten durchbrach und bis auf 175,90 Prozentpunkte fiel.



Dies entspricht einer Rendite von -0,42%, während die Rendite in der Vorwoche noch -0,48% betrug. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit 0,04% wieder minimal im positiven Bereich.