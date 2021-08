Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Mit einem ordentlichen Aufschlag von 22 Basispunkten startete der Euro-Bund-Future in die laufende Handelswoche. Im Anschluss fiel er bis Montagmittag auf sein bisheriges Wochentief bei 176,48 Prozentpunkten – kletterte anschließend aber wieder nach oben und erreichte am Dienstag bei 177,24 Prozentpunkten sein bisheriges Wochenverlaufshoch. Seitdem notiert der Euro-Bund-Future in einer engen Handelsspanne seitwärts.



Bei rund 177 Prozentpunkten im Euro-Bund-Future entspricht dies am Donnerstagvormittag einer Rendite von -0,48%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,45%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist mit -0,03% im Wochenvergleich wieder in den negativen Bereich gerutscht.