Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Nachdem der Euro-Bund-Future auf dem Niveau der letzten Handelswoche startete, erreichte er am Dienstagnachmittag bei 176,95 Prozentpunkten sein bisherigen Wochenverlaufshoch. Anschließend ging es für den richtungsweisenden Euro-Bund-Future aber bis Mittwochvormittag kontinuierlich auf 176,21 Prozentpunkte bergab.



Bei derzeit 176,66 Prozentpunkten am Donnerstagvormittag entspricht dies einer Rendite von -0,46%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,49%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe notiert mit -0,01% nur noch minimal im negativen Bereich.