Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Ausgehend von glatten 176 Prozentpunkten zum Start in die neue Handelswoche pendelte der Euro-Bund-Future im weiteren Verlauf in einer eher geringen Spanne von 75 Basispunkten um diese Marke. Auch die gehandelte Kontraktzahl pro Tag bewegt sich mit etwa 500.000 Kontrakten in einem relativ niedrigen Bereich. Am Donnerstagmorgen notiert der Euro-Bund-Future schließlich bei 176,59 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer Rendite von -0,45%. In der Vorwoche betrug die Rendite noch -0,40%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe fiel im Vergleich zur Vorwoche um vier Basispunkte und liegt mit 0,03% nur noch geringfügig im positiven Bereich.