Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Startete der Euro-Bund-Future bei etwas über 173 Prozentpunkten noch auf dem Niveau der Vorwoche in den Handel, brach er am Dienstagvormittag bis auf 172,65 Prozentpunkte ein. Anschließend hievte eine Aufwärtsbewegung den Euro-Bund-Future bis Donnerstagmorgen auf ein Niveau von 174,16 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,30%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,19%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist im Wochenvergleich von 0,30% auf 0,19% gefallen.