Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In die neue Woche startete der Euro-Bund-Future mit 171,77 Prozentpunkten in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Bis Mittwochmittag war die Handelsspanne mit 50 Basispunkten äußerst gering, bevor der Euro-Bund-Future einen Ausbruchsversuch nach oben startete.



Bei einem aktuellen Kursniveau von 172,62 Prozentpunkten entspricht dies einer Rendite von -0,20%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,18%. Die Rendite der 30-jährige Bundesanleihe liegt mit 0,30% fast auf demselben Niveau der Vorwoche.