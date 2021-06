Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future beendete die letzte Handelswoche mit 172,60 Prozentpunkten. In die Woche startete er mit einem Aufschlag von elf Basispunkten und erreichte am Montagmorgen sein bisheriges Wochenhoch bei 173,03 Prozentpunkten. Die Schwankungsbreite ist im bisherigen Wochenverlauf weitaus höher als in den Vorwochen. Am Dienstagvormittag fiel der Euro-Bund-Future bis auf 171,67 Prozentpunkten. Bis Mittwochmittag konnte er sich leicht erholen und notiert bei 172,26 Prozentpunkten. Dies entspricht einer Rendite von -0,18%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,25%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit 0,29% nur geringfügig unter dem Niveau der Vorwoche mit 0,30%.