Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Seit letzter Woche wird der Euro-Bund-Future mit Verfall September 2021 betrachtet. Dieser beendete die letzte Handelswoche mit 172,91 Prozentpunkten und startete mit einem minimalen Aufschlag von drei Basispunkten In die Woche. Im bisherigen Handelsverlauf zeigte sich der Euro-Bund-Future relativ schwankungsarm – gab dann in Folge der Sitzung der US-Notenbank aber deutlich nach und notiert am Donnerstagmorgen bei 171,92 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer Rendite von -0,20%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,25%. Die 30-jährige Bundesanleihe notiert mit 0,34% Im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls höher.



