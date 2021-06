Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In die Woche startete der Euro-Bund-Future bei rund 170,33 Prozentpunkten in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Erst am Mittwoch konnte er merklich zulegen und kletterte in der Spitze bis auf 172,80 Prozentpunkte – der höchste Stand seit Ende April. Vor dem EZB-Zinsentscheid bewegt sich der Euro-Bund-Future am Donnerstagmorgen bei rund 172,50 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer Rendite von -0,27%. Noch in der Vorwoche betrug die Rendite -0,18%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe reduzierte sich im Wochenvergleich um 0,07% auf 0,30%.