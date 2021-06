Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Gegenüber dem Schlusskurs der letzten Handelswoche startete er Euro-Bund-Future am Montag bei rund 169,90 Prozentpunkten mit einem deutlichen Aufschlag von 34 Basispunkten. Im bisherigen Wochenverlauf ist die Schwankungsbreite mit 61 Basispunkten jedoch sehr gering – und so notiert der Euro-Bund-Future am Mittwochvormittag geringfügig über der Marke von 170 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer Rendite von -0,18%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,21%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit 0,37% in etwa auf dem Vorwochenniveau.