Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Zum Wochenstart konnte der richtungsweisende Euro-Bund-Future die Marke von 169 Prozentpunkte halten, bevor ein kontinuierlicher Aufwärtstrend einsetze, der den Euro-Bund-Future am Mittwoch über die 170 Prozentpunkte-Marke hievte. Am Donnerstagmorgen notiert er schließlich bei 170,26 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer Rendite von -0,21%. In der Vorwoche betrug die Rendite noch bei -0,09%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe gibt um 12 Basispunkte auf 0,35% nach.