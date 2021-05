Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Am Montag und Dienstag bewegte sich der richtungsweisende Euro-Bund-Future in einer sehr engen Handelsspanne rund um 169 Prozentpunkte, bevor er am Mittwochmorgen bis auf 168,29 Prozentpunkte fiel. Doch bereits bis Donnerstagmorgen konnte er sich davon erholen und notiert wieder bei 168,77 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer Rendite von -0,10%. In diesem Bereich lag die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe zuletzt im Frühjahr 2019. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg um acht Basispunkte auf 0,47%.