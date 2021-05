Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future schwankt seit zwei Wochen um die 170er Marke. In der letzten Handelswoche ist er mit 170,47 Prozentpunkten aus dem Handel gegangen. Am Montag startete er mit 170,18 Prozentpunkten in den Handel. Seitdem verliert er kontinuierlich an Wert und notiert am Mittwochnachmittag bei 169,04 Prozentpunkten. Dies entspricht einer Rendite von -0,128%. Auf diesem Niveau lag die Rendite zuletzt im Mai 2019. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe steigt um acht Basispunkte auf 0,44%.