Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Im Vergleich zum Vorwochenniveau von 170,83 Prozentpunkten startete der Euro-Bund-Future geringfügig niedriger in die aktuelle Handelswoche. Am Montag und Dienstag betrug die Handelsspanne lediglich 50 Basispunkte – bevor er am Mittwochmittag bis auf ein Niveau von 170,04 Prozentpunkte absackte. Bis Donnerstagmorgen erholt sich der Euro-Bund-Future wieder auf 170,56 Prozentpunkte.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,23%. In der Vorwoche betrug die Rendite noch -0,26%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist gegenüber der Vorwoche um 0,03% auf 0,31% gestiegen.