Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der bisherige Wochenverlauf beim Euro-Bund-Future ist von einer geringen Volatilität geprägt. So bewegte er sich in einer Handelsspanne von lediglich 170,09 zu 171,24 Prozentpunkten. Am Donnerstagmorgen notiert der richtungsweisende Euro-Bund-Future vor dem Zinsentscheid der EZB schließlich bei 171,19 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,27%. In der Vorwoche betrug die Rendite -0,30%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe bewegt sich auf einem Niveau von 0,28%.