Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Nachdem der Euro-Bund-Future mit 171,37 Prozentpunkten aus der letzten Handelswoche ging, startete er am Montag auf einem fast identischen Niveau. Nach seinem Wochenhoch bei 171,89 Prozentpunkten gab der Euro-Bund-Future im weiteren Verlauf kontinuierlich nach und notiert am Donnerstagmorgen bei 170,80 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,26%. In der Vorwoche betrug die Rendite noch bei -0,32%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe bewegt sich auf einem Niveau von 0,29%.