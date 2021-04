Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In der bisherigen Woche ist die Handelsspanne des richtungsweisenden Euro-Bund-Futures mit 171,32 zu 172,06 Prozentpunkten vergleichsweise gering. Am Donnerstagmorgen notiert er schließlich bei 171,67 Prozentpunkten.



Somit bewegt sich die Rendite aktuell bei -0,32%. In der Vorwoche lag sie mit -0,26% deutlich höher. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist von 0,29% auf 0,23% gesunken.