Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future schloss die letzte Handelswoche mit 172,12 Prozentpunkten ab. Am Montag eröffnete er in etwa auf dem demselben Niveau und konnte bis zum Vormittag auf 172,34 Prozentpunkte zulegen. Seither ging es für den Euro-Bund-Future jedoch kontinuierlich abwärts, zwischenzeitlich fiel er bis auf 170,75 Prozentpunkte. Bis Donnerstagmorgen berappelt sich der Euro-Bund-Future wieder leicht auf 171,26 Prozentpunkte.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,29%. Damit steigt die Rendite im Vergleich zur Vorwoche an. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt bei 0,26% und nähert sich damit ihrem 52-Wochenhoch an.