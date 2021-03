Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Am Montag eröffnetet der Euro-Bund-Future mit 171,30 Prozentpunkten geringfügig über dem Niveau der Vorwoche. Im bisherigen Wochenverlauf bewegte er sich kontinuierlich nach oben und kletterte bis Mittwochmorgen auf ein Niveau bei 172,44 Prozentpunkten. Am Donnerstagvormittag notiert er bei 172,30 Prozentpunkten wieder leicht darunter.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,36%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,30%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe fiel im Wochenvergleich ebenfalls von 0,24% auf 0,19%.