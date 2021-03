Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Am Montag war der letzte Handelstag des im März fälligen Euro-Bund-Future-Kontrakts. Seither wird nun der Euro-Bund-Future mit Verfall im Juni betrachtet. In der bisherigen Handelswoche zeigt sich dieser mit einer Handelsspanne von 170,78 zu 171,70 Prozentpunkten äußerst schwankungsarm und notiert am Donnerstagmorgen bei 171,40 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,32%. In der Vorwoche lag die Rendite mit -0,33% etwas niedriger. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe beträgt weiterhin rund 0,18%.