Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future zeigt sich in dieser Woche mit einer Handelsspanne von über 120 Basispunkten sehr volatil. Am Montag erreichte er sein bisheriges Wochenhoch von 175,70 Prozentpunkten – sackte jedoch bis Dienstagabend auf ein Niveau von 174,49 Prozentpunkten ab. Bis Donnerstag konnte sich der Euro-Bund-Future leicht erholen und notiert am Morgen bei knapp über 175 Prozentpunkten.