Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Am Montag sackte der Euro-Bund-Future im Handelsverlauf bis auf 175,61 Prozentpunkte ab. Ab dem Nachmittag setzte jedoch eine Aufwärtsbewegung ein, die den Euro-Bund-Future bis Dienstagmittag auf sein bisheriges Wochenhoch von 176,36 Prozentpunkte hievte. Am Mittwochnachmittag notiert er bei 176,11 Prozentpunkten wieder etwas tiefer.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,44%. In der Vorwoche betrug die Rendite -0,47%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg von -0,03% in der Vorwoche auf 0,03% und liegt damit wieder im positiven Bereich.