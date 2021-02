Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Am Montag startete der Euro-Bund-Future mit 177,36 Prozentpunkten deutlich über dem Niveau der Vorwoche und erreichte kurz darauf mit 177,42 Prozentpunkten sein bisheriges Wochenhoch. Im weiteren Wochenverlauf verlor der Euro-Bund-Future allerdings kontinuierlich an Wert und steht am Mittwochnachmittag bei 176,50 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,47%. In der Vorwoche lag die Rendite mit -0,55% deutlich tiefer. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt bei -0,02% und ist im Vergleich zur Vorwoche um elf Basispunkte gestiegen.