Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Gleich am Montag erreichte der richtungsweisende Euro-Bund-Future bei 117,12 Prozentpunkten sein bisheriges Wochentief – und stieg daraufhin stetig an. So notiert der Euro-Bund-Future am Mittwochnachmittag bei 177,80 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,55%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,52%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt bei -0,13% und damit um zwei Basispunkte niedriger als in der vorherigen Woche.