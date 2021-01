Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Eröffnete der Euro-Bund-Future am Montag bei 177,71 Prozentpunkten geringfügig über dem Niveau der Vorwoche, pendelt er im bisherigen Wochenverlauf in einer sehr engen Handelsspanne von 177,10 zu 177,81 Prozentpunkten. Am Mittwoch bewegt sich der Euro-Bund-Future in etwa in Höhe der mittleren Handelsspanne von 177,40 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,52%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,49%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt bei -0,11% und damit um zwei Basispunkte höher als in der Vorwoche.