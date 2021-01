Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future eröffnete am Montag mit 177,28 Prozentpunkten in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Im bisherigen Wochenverlauf sank er anschließend bis auf ein Niveau von 176,34 Prozentpunkten, konnte sich bis Donnerstag aber von den Einbrüchen erholen und notiert bei rund 177,47 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,53%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,57%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt bei -0,13% und somit um drei Basispunkte höher als in der Vorwoche.