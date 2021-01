Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In der ersten Januarwoche zieht das Handelsvolumen beim Euro-Bund-Future wieder spürbar an. Nach einer bisher bewegten Handelswoche notiert er bei rund 177,55 Prozentpunkten in etwa auf dem Niveau von Montag.



Bei diesem aktuellen Stand ergibt sich für die zehnjährige Bundesanleihe eine negative Rendite von -0,57%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit -0,16% weiterhin deutlich im negativen Bereich.