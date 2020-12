Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Am Montag eröffnete der Euro-Bund-Future die Handelswoche bei 178,37 Prozentpunkten. Bis Dienstag pendelte er in einer engen Handelsrange, bevor er am Mittwochvormittag entgegen der freundlichen Kursentwicklung an den Aktienmärkten bis auf ein Niveau von 177,60 Prozentpunkten einbrach.