Am Montag war der letzte Handelstag des im Dezember fälligen Euro-Bund-Future Kontraktes. Seit Dienstag wird der Euro-Bund-Future mit Verfall im März betrachtet. Er bewegt sich im bisherigen Wochenverlauf in einer sehr engen Handelsspanne von lediglich knapp 50 Basispunkten. Am Mittwochmittag notiert er bei 178,01 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,50%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,45% noch wesentlich höher. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist ebenfalls weiter gesunken, von -0,11% auf -0,17%. Zur Übersicht der Futures und Rentenindizes