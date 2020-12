Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Am Montag eröffnete der Euro-Bund-Future bei 175,63 Prozentpunkten und brach am Dienstag bis auf ein Niveau von 174,47 Prozentpunkten ein. Mit über einer Million gehandelter Kontrakte war auch ein sehr hohes Handelsvolumen zu verzeichnen. Am frühen Mittwochmorgen fiel der Euro-Bund-Future weiter und erholte sich bis Mittwochmittag auf 174,58 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,52%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,57%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg gegenüber der Vorwoche deutlich auf -0,11%.