Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Positive Nachrichten zur baldigen Zulassung von Corona-Impfstoffen sowie Aussagen von Donald Trump, dass er die Amtsgeschäfte nun Schritt für Schritt an seinen Nachfolger Joe Biden übergeben will, sorgten bei Anlegern in dieser Woche für gute Laune – drückten dafür jedoch beim richtungsweisenden Euro Bund-Future auf die Stimmung. Dieser fiel ausgehend von 175,73 Prozentpunkten bis zur Wochenmitte zeitweise unter 175 Prozentpunkte und notiert am Mittwochmittag bei 175,35 Prozentpunkten.



Das entspricht einer Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von -0,57%, die sich damit gegenüber der Vorwoche nicht veränderte. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg nur minimal von -0,17% in der Vorwoche auf nun -0,16%.